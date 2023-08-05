"يحب الأهلي لكن يفضحه في كل مكان!" .. موسيماني يجدد طلبه

تصريحات جديدة من بيتسو موسيماني

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منذ فسخ عقده مع الفريق الأول.. لم يتوقف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن الحديث عن مستحقاته المالية المتأخرة، لدى النادي الأهلي السعودي، في كل مرة يظهر فيها أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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موسيماني رحل عن الأهلي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بعد أن نجح في قيادة الفريق الأول؛ للتتويج بلقب "الدرجة الأولى"، والعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.

وأكد موسيماني في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، على حبه الكبير لقلعة الراقي، لافتًا إلى أنه سيظل الفريق الأقرب إلى قلبه، في المملكة العربية السعودية.

وأشار المدير الفني الجنوب إفريقي، إلى أنه عمل في ظروف صعبة للغاية مع النادي الأهلي؛ الذي أصبح يصرف الآن الملايين، ويضم أفضل اللاعبين العالميين، بين صفوفه.

وأضاف: "لذلك.. لست مضطرًا في كل مرة أظهر فيها، للحديث عن مستحقاتي المتأخرة، فرئيس النادي الأهلي، يعرف كيف يتصرف؛ وفقًا لمبادئ الاحترام في كرة القدم، والإنسانية أيضًا".

ووجّه بيتسو موسيماني، رسالة إلى قلعة الراقي؛ قائلًا: "أنا مدرب كبير.. والجهاز الفني الجديد للفريق، سيستكمل العمل الذي وضعت أسسه، في الموسم الرياضي الماضي".

جدير بالذكر أن موسيماني، هدد بتقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حال عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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