يحاصر ليفاندوفسكي؟ اجتماع غامض بين تشافي ومهاجم بايرن ميونخ

هل يقوم برشلونة بمحاصرة ليفاندوفسكي حتى في عطلته؟

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يراقب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني كظله في كل مكان، لدرجة أنه لم يتركه في عطلته التي يقضيها في مدينة إيبيزا.

ليفاندوفسكي عبر مؤخرًا عن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري، بعد أن تضررت علاقته مع إدارة بايرن ميونخ بصورة كبيرة، بسبب مفاوضات تجديد عقده.

ويعد برشلونة هو الوجهة المفضلة بالنسبة إلى ليفاندوفسكي في الخطوة القادمة في مسيرته، فيما يسعى "البلوجرانا" جاهدًا لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن خدمات المهاجم البولندي.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي تقابل مساء الأربعاء مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، حيث تواجد الثنائي لتناول طعام العشاء في نفس المطعم في إيبيزا.

الصحيفة أكدت أن كل من تشافي وليفاندوفسكي تواجد مع مجموعة مختلفة من الأصدقاء، ولكن من المنطقي أن تكون التوقعات كبيرة بشأن جلسة حدثت بينهما، لأن البولندي هو هدف "البلوجرانا" الأول في سوق الانتقالات.

وتوجد حالة من الفضول للتعرف على تفاصيل ما حدث في المقابلة بين تشافي وليفاندوفسكي، لكن لا توجد حتى الآن معلومات إضافية حول ذلك.

من المؤكد أن ليفاندوفسكي هو هدف برشلونة الأول، وأن جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" وعده بعدم التخلي عنه، خاصة بعدما اتخذ خطوة الإعلان عن رغبته في مغادرة بايرن ميونخ.

الأمر الآن في ملعب برشلونة بالكامل، من أجل محاولة تلبية طلبات بايرن ميونخ المالية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني، والتي لم تتحسن رغم المحاولات المضنية من الإدارة.

اقرأ أيضًا ..

لا تستخف بالأسد السنغالي.. ماني اختار الوقت المناسب للانقضاض على الدوري الألماني

جول 11 | قائمة أفضل 33 لاعبًا في الدوري السعودي 2021-22

مفاجأة مدوية .. رئيس سانتوس يؤكد بدء محاولة استعادة نيمار!