"يجعل اللعب أسهل" .. نجوم بايرن ميونخ يكشفون الفارق بين روبرت ليفاندوفسكي وهاري كين

مصدر في بايرن ميونخ تحدث عن الفارق المثير للاهتمام بين المهاجمين..

كشف مصدر من نادي بايرن ميونخ الألماني عن الاختلافات الجوهرية التي يراها نجوم البافاري بين الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق الحالي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق السابق.

ليفاندوفسكي رحل عن بايرن ميونخ في صيف 2022 متوجهًا إلى برشلونة الإسباني، بعد فترة من الشد والجذب مع إدارة النادي البافاري بشأن تجديد عقده.

بينما انتقل هاري كين إلى ملعب "أليانز أرينا" في صيف 2023 قادمًا من توتنهام الإنجليزي في صفقة تجاوزت حاجز 100 مليون يورو، وتمكن من وضع بصمته سريعًا مع بايرن ميونخ، حيث سجل 17 هدفًا في 11 مباراة بالدوري الألماني، بالإضافة إلى 4 أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

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وتحدث مصدر مرموق في بايرن ميونخ إلى موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي للحديث عن رؤية لاعبي الفريق للفارق بين كين وليفاندوفسكي.

وقال المصدر: "هناك دائمًا إحساس بأن ليفاندوفسكي يلعب من أجل نفسه وليس من أجل النادي، أما بالنسبة لكين، الأمر كله يتعلق بفوز الفريق".

وأضاف: "إنه النموذج المثالي لأي شخص آخر يواجه مثل هذا النوع من المواقف".

المصدر أشار كذلك إلى أن زملاء هاري كين في بايرن ميونخ يشعرون برهبة من ثقته العالية بنفسه، وتواضعه الحقيقي داخل غرفة الملابس، وأن العديد من اللاعبين يرون أن اللعب بجواره أسهل بكثير.