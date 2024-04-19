"قد يجتمع مع رونالدو مجددًا" .. نجم ريال مدريد يخبر بيريز بالرحيل بعد اهتمام النصر!

ريال مدريد يودع أحد نجومه..

SHAHID

قرر أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد يقدّم موسمًا رائعًا - حتى الآن -؛ حيث توّج بلقب كأس السوبر الإسباني، مع تصدر جدول ترتيب الدوري المحلي، والتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، سيرحل المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز عن الفريق الملكي، بنهاية الموسم الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

رومانو نقل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن الإعلامي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا"، بأن ناتشو أبلغ إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، بقراره رسميًا.

ويرتبط المدافع البالغ من العمر 34 سنة، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حتى 30 يونيو 2024؛ إلا أنه قرر عدم التجديد، والرحيل في الميركاتو الصيفي القادم.

ناتشو فيرنانديز أحد أبناء نادي ريال مدريد؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2012.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي أكرم كونور أكد في وقتٍ سابق، على اهتمام كبير للغاية من نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع ناتشو، خاصة أنه يجيد في كافة مراكز الدفاع؛ وبالتالي.. جمعه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد، مجددًا.

SHAHID