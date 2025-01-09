هل يجتمع "إم إس إن" مجددًا؟ سواريز يتحدث عن انضمام نيمار إلى إنتر ميامي!

الأوروجوياني يتمنى عودة الأيام الخوالي

تحدث الأوروجوياني لويس سواريز نجم إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة الهجوم في ليفربول وأياكس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وغيرها من الفرق المختلفة عن صفقة محتملة يمكن أن تشعل الميركاتو.

هذه الصفقة ليست إلا زميله السابق في برشلونة، وصديقه المقرب، نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، الذي يمر بآخر الشهور في عقده برفقة النادي السعودي.

سواريز سئل عن الأنباء التي تتحدث عن قدوم نيمار إلى إنتر ميامي، قائلًا إن "الجميع يعلم ما يمكن أن يقدمه" زميله البرازيلي سابقًا في برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصول نيمار إلى ميامي سيعني إعادة تشكيل الثلاثي "إم إس إن" المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، ولكن هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي الذي عقد على خلفية المعسكر التحضيري لإنتر ميامي في أمريكا والذي يخوض فيه وديتين ضد كل من كلوب أمريكا وأورلاندو سيتي: "الجميع يعلم ما يمكن أن يُقدمه نيمار، وما حققناه معًا في تلك الفترة المميزة (مع برشلونة)".

وأضاف: "الآن نحن في فترة مختلفة وبعمر أكبر ولكن من المؤكد ان الفريق سيشعر بالامتنان بوجود لاعب مثله معنا، كما هو الحال دائمًا، كل شيء وارد في كرة القدم ولكن تحويل هذه التوقعات إلى واقع أمر صعب ومعقد".