"يجب مشاركة فريق سعودي بكأس السوبر الإسباني!"

اقترح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مشاركة أحد الأندية السعودية في بطولة كأس السوبر الإسباني، من أجل احتكاك الكرة السعودية أكثر بالإسبانية خلال الفترة القادمة.

بطولة كأس السوبر الإسباني ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير القادم، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الفراج على قناة "إم بي سي أكشن" أكد على أن مشاركة أي نادي سعودي بكأس السوبر الإسباني أمر غير منطقي، لأنها بطولة رسمية تحت رعاية الاتحاد الإسباني.

المتابع قال: "لدي وجهة نظر بخصوص اقتراحكم بمشاركة فريق سعودي بكأس السوبر الإسباني، أرى أن هذا الأمر غير منطقي، لنفرض أن هذا الفريق حقق البطولة، وهذه بطولة رسمية تحت رعاية الاتحاد الإسباني".

وتابع: "أنا أرى أنه غير منطقي أن يكون هناك فريق غير إسباني محقق بطولة كأس السوبر، ويسجل في سجلاتها هذا الأمر".

الإعلامي وليد الفراج رد على المتابع قائلًا: "في كوبا أمريكا عندما شارك منتخب قطر، كان من الممكن أن يتوج بالبطولة، وقد تكون بطولة كأس السوبر أهون لأنها بها صبغة احتفالية، وليست مثل الدوري أو الكأس".

مشجع: لا يستطيع نادٍ سعودي المشاركة في #السوبر_الاسباني وستكون مشكلة لو حقق البطولة .#وليد_الفراج: منتخب قطر شارك في كوبا أمريكا ، ليش ما ناخذ السوبر الاسباني ، بتنظيم السعودية ويحققها نادٍ سعودي



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واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "لا أرى أي مشكلة في تحقيق فريق سعودي لبطولة كأس السوبر الإسباني، لأنها بطولة ذات الطابع الاحتفالي أكثر منها الرسمي".

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ويشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني 4 فرق وهم أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وبرشلونة وريال مدريد".