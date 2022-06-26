"يجب على الاتحاديين تكريم بيتروس حال التتويج بالدوري!"

بيريرا سيكون سببًا غير مباشرًا في تتويج الاتحاد

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أنه يجب على مسؤولي الاتحاد تكريم البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب وسط الفتح، حال تتويج العميد بلقب الدوري السعودي الموسم الحالي.

لماذا يجب على الاتحاد تكريم بيتروس؟

قال القحطاني خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "إذا انتهى الدوري بخسارة الاتحاد اللقب، سنرى المشاكل التي وجدها العميد منذ عامين، ورأينا في مباراة الباطن كان حمد الله وكورونادو على مقاعد البدلاء، وقبل المباراة كانت هناك بعض المشاكل".

الإعلامي الرياضي تابع: "هذه سيناريوهات متوقعة، الشيء الوحيد الذي يتمسك به الاتحاد ويمن النفس بها، ما حدث من إيقاف للاعبي الهلال".

القحطاني ختم تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن اللاعب الخلوق بيتروس كان له دور كبير في منح بعض اللاعبين الثلاثة كروت، فإذا حدثت المعجزة وحقق الاتحاد الدوري، على الاتحاديين تكريم بيتروس لأنه خدمهم خدمة العمر، مع أنني أستبعد هذا الشيء".

🗣 فلاح القحطاني :

على الاتحاديين تكريم بيتروس..

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/FS3nS7icg9 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 25, 2022

كيف تسبب بيتروس في خسارة الهلال لثلاثة لاعبين؟

ويغيب عن نادي الهلال في مباراة الفيصلي 3 عناصر أساسية، وذلك بسبب الكروت التي حصلوا عليها خلال مباراة الفتح بالجولة 29 الماضية التي انتصر الزعيم فيها بثلاثية نظيفة.

الكولومبي جوستافو كويلار حصل على الكارت الأحمر، بالإضافة للحصول الكوري الجنوبي جانج هيون سو والمدافع الآخر علي البليهي على كارت أصفر لكلًا منهما.

وبالتالي سيغيب كويلار بسبب الطرد، وجانج والبليهي بسبب تراكم البطاقات، هذا بجانب الإصابات التي ستُغيب العديد من العناصر المهمة والأساسية أبرزها البرازيلي ماتيوس بيريرا.

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جُملة مُعلق لا تُنسى (1) |"نور ما يلف ويدور، حطها براسه ويا ويلك لو حطك الإتي براسه"