"يجب أن يموت الجميع ليسدد ركلة جزاء".. بانينكا حكيمي ترد على سخرية كونتي!

حكيمي يرد بقوة على تصريحات كونتي

بعد أكثر من سنة من سخرية أنطونيو كونتي من تنفيذ أشرف حكيمي لركلات الجزاء، سجل النجم المغربي هدف تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 من خلال ضربة جزاء!

كونتي كان قد سخر من جودة حكيمي في تسديد ضربات الجزاء قبل ذلك حينما كان يدربه مع فريق إنتر ميلان الإيطالي قبل الرحيل لتوتنهام ومغادرة أشرف لباريس سان جيرمان.

حيث كان قد تحدث المدرب الإيطالي مع "سكاي سبورت" وقال: "حكيمي؟ المهم أنه لا يسدد ركلات الترجيح، يجب أن يموت الجميع قبل السماح لحكيمي بتنفيذ ركلة الجزاء، إنه أسوأ مني حتى عندما كنت ألعب".

والآن، سجل حكيمي ركلة الجزاء الرابعة والحاسمة لمنتخب المغرب ضد إسبانيا، والمدهش أنه لم ينفذها بطريقة عادية بل وضعها بأسلوب رائع حيث سددها على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى.

ليضمن أشرف تواجد فريقه في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، وتواصل المغرب رحلة "الحصان الأسود"، فيما ينفي تمامًا ما قاله المدرب أنطونيو كونتي عن جودة تنفيذه لركلات الجزاء.