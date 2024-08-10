"يجب أن نتألم".. تين هاج: خاب أملي أمام مانشستر سيتي.. ولكن!

ماذا قال مدرب مانشستر يونايتد؟

أعرب إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن حسرته لخسارة كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي (7-6)، اليوم السبت، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1 على ملعب ويمبلي.

وقال تين هاج، في تصريح لقناة "ITV": "يصعب تقبل النتيجة، عندما يكون الأداء جيدًا وتخسر، يشعر الجميع بالإحباط، يجب أن نتألم، يجب أن نأخذ هذا الإيمان (بأنفسنا) إلى الدوري الإنجليزي".

وفيما يتعلق بإهدار لاعبي مانشستر يونايتد العديد من الفرص السهلة، علق: "قدمنا أداءً جيدًا، وكان يمكننا تسجيل الهدف الثاني، خيبة أملي الوحيدة أننا لم نتمكن من الحفاظ على التقدم".

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وتطرق إلى إهدار جادون سانشو ركلة جزاء: "إنه لاعب جيد جدًا في تنفيذ ركلات الترجيح، لكنه اليوم أهدرها، هذا جزء من اللعبة".

وواصل: "تمكنا من أن نكون على مستوى متساوٍ مع مانشستر سيتي، وقدم ماركوس راشفورد أداءً مثاليًا على أرض الملعب، وكان لدينا دفاع جيد".

وختم: "خلقنا الفرص وضغطنا بشكل مميز، ونجحنا في الاستحواذ، لذلك هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي من الممكن الاستفادة منها".