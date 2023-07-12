يتمناها من ريال مدريد؟ كيليان مبابي: نعم أفكر في الكرة الذهبية.. وهؤلاء ينافسونني عليها!

تصريحات في وقت حساس من مسيرة الفرنسي

أثناء قضاء جزء من عطلته الصيفية في الكاميرون مسقط رأس أهله، تحدث الفرنسي كيليان مبابي عن العديد من التفاصيل التي تخص مسيرته الفردية والجماعية.

وأكد مبابي في حديثه لشبكة "NCI" الإيفوارية أنه لا ينكر تفكيره في الفوز بالكرة الذهبية، مشددًا على أنه "فعل كل ما يلزم" من أجل ذلك مع باريس سان جيرمان.

وقال: "ما فعلته طيلة سنوات كان أكثر من كافٍ للفوز بالجائزة" التي يحتفظ بها زميله السابق في منتخب فرنسا كريم بنزيما حاليًا.

وأحرز الدولي الفرنسي 41 هدفًا في 43 مباراة الموسم الماضي، كما ساهم بـ10 تمريرات حاسمة في فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، كما سجل ثمانية أهداف مع وصول فرنسا إلى نهائي كأس العالم، بما في ذلك ثلاثية خلال النهائي.

ومن المرجح أن يتنافس مبابي مع كل من إرلينج هالاند الفائز مع مانشستر سيتي بالثلاثية وزميله السابق في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية، لكنه يشعر أنه المرشح الرئيسي.

وأضاف مبابي: "نعم، أفكر في الكرة الذهبية. حتى لو لم أفكر في ذلك، فإن الناس يفكرون بي للفوز بها، لأنني دائمًا أحد الأسماء التي تظهر. إنهم الأشخاص الذين يصوتون، وقد قمت بواجبي".

وأردف: "من هو منافسي؟ عندما تلعب في المستوى الأعلى ، لا يوجد سوى لاعبين رائعين، إن ذكر أحدهم على وجه الخصوص يعني إهمال الآخرين، يمكنك تسمية كل منهم بنفسك، اعتقاد الناس بأنني مبهر يجعلني سعيدًا ويمنحني الثقة لمواصلة فعل ما أفعله".