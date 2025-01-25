"يتمتع بشيء مميز".. هالاند يشيد بعمر مرموش شريكه الجديد في هجوم مانشستر سيتي

ماذا قال إرلينج؟

أشاد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بزميله عمر مرموش، بعد مشاركته الأولى مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مرموش في فوز مانشستر سيتي على تشيلسي (3-1) مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 23 من البريميرليج.

وقال هالاند في مقابلة مع "بي بي سي" عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا أداءً رائعًا، رغم أننا بدأنا بشكل مروع، لقد كان أداءً جماعيًا رائعًا وأنا سعيد حقًا".

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وأضاف: "عندما نبدأ المباراة كما فعلنا، يكون الأمر صعبًا، لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية واستمررنا في المضي قدمًا، واصلنا الضغط وكان الشوط الثاني على نفس المنوال، هذا ما نحتاج إلى القيام به، تأمين الدفاع والاستمرار في الهجوم."

وعن تمريرة إيدرسون الحاسمة له في الهدف الثاني: "هذا شيء نتدرب عليه، قدم لي إيدرسون العديد من التمريرات الحاسمة بالفعل، الأمر يتعلق بالتوقيت المثالي لأنه دقيق للغاية".

وسُئل النجم النرويجي عن عمر مرموش شريكه الجديد في هجوم السيتي، فختم: "شاهدته في الدوري الألماني وراقبته، سيكون من الرائع اللعب معه، يمكنك أن ترى أنه يتمتع بشيء مميز، أتطلع إلى اللعب معه وسيكون وقتًا جيدًا حقًا".