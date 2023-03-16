"يتقاضى راتبًا كبيرًا ولا يفعل شيئًا" .. أولتراس باريس سان جيرمان يقرر الهجوم على ليونيل ميسي!

مجموعة مشجعي باريس سان جيرمان تخطط للهجوم على ليونيل ميسي.

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إخفاقه في دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة ودع البطولة للعام الثاني على التوالي من دور الستة عشر أمام بايرن ميونخ الألماني، ويبدو أن جماهير الفريق الباريسي تلقي باللوم على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفرنسي.

ميسي، الذي ألهم الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022، يواجه أزمة حقيقية في باريس سان جيرمان، مع عدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023 حتى الآن، وهو ما يثير حنق جماهير "حديقة الأمراء".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية زعمت أن عضوًا بارزًا في مجموعة ألتراس باريس سان جيرمان أخبرهم أن المجموعة ستطلق صافرات استهجان ضد ميسي قبل مباراة الفريق التي تقام يوم الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" ضد رين في الدوري الفرنسي.

وحسب الصحيفة الإسبانية قال المصدر: "سنطلق صافرات استهجان على ميسي يوم الأحد، لديه راتب مرتفع للغاية مقارنة بما يقدمه على أرض الملعب".

ويقال إن ألتراس باريس سان جيرمان يجد ميسي هو المذنب الأكبر في خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث فشل في إحداث التأثير المنتظر منه خلال مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات ضد ميسي طوال المباراة ضد رين، حيث لا يوجد مؤشر على ما إذا كانت الصافرات ضده ستكون عند الإعلان عن التشكيل أو عندما ينزل اللاعبون إلى الإحماء أو قبل صافرة البداية مباشرة.