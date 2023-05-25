يتعارض مع ماتيو أليماني؟ الكشف عن دور ديكو التفصيلي في برشلونة

الكشف عن تفاصيل الدور الكامل الذي سيلعبه ديكو مع برشلونة عندما يبدأ مهمته مع النادي..

من المنتظر أن يصبح البرتغالي ديكو، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، المدير الرياضي الجديد للفريق الكتالوني بداية من 1 يوليو 2023.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشف أن السبب في الانتظار حتى ذلك الوقت يأتي حتى يتمكن ديكو من الخروج من منصب كوكيل لاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإنهاء علاقته مع موكليه، بالإضافة إلى حقيقة أن جوردي كرويف المدير الرياضي الحالي لبرشلونة يمتد عقده حتى 30 يونيو.

التقرير كشف عن الدور الذي سيقوم به ديكو في برشلونة، وكيف يختلف عن دور ماتيو أليماني مدير كرة القدم في النادي الكتالوني، حيث سيكون دور ديكو بوظائف محدودة للغاية.

في المقام الأول، سيكون على ديكو الإشراف على كل كرة القدم الاحترافية في النادي، بداية من الفريق الأول مرورًا بالفريق الرديف، ووصولًا إلى فرق الأكاديمية.

ومع العلم بفكرة برشلونة لكرة القدم، ستكون مسؤولية ديكو في البحث عن لاعبين يتمتعون بما يناسب أسلوب لعب "البلوجرانا"، دائمًا تحت أعين تشافي هيرنانديز المدير الفني، الذي تربطه به علاقة جيدة منذ وقتهم كلاعبين تحت قيادة فرانك ريكارد، اعتمادًا على احتياجات الفريق وما يطلبه المدرب، سيقترح ديكو الأسماء ويقرر مع تشافي الأفضل للفريق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى ديكو مسؤولية التفاوض بشأن انتقالات اللاعبين وعقودهم مع مدير كرة القدم ماتيو أليماني.

سيكون لديكو أيضًا صلاحيات كاملة عندما يتعلق الأمر باختيار شبكة الكشافين التي تعمل مع برشلونة في جميع أنحاء العالم.

بمجرد توليه منصبه، سيراجع ديكو بالتفصيل التسلسل الهرمي لفريق الكشافين، حيث يرى أن هناك بعض المناصب التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق.