يتحسر على ليفاندوفسكي أم يهاجم لاعبه؟ أوليفر كان: بايرن ميونخ لا يملك مهاجمًا!

أوليفر كان يتهم هجوم بايرن ميونخ بالعجز

تحسر أوليفر كان، رئيس نادي بايرن ميونخ على مهاجمه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا أن الفريق الألماني يعاني هذا الموسم من نقص هجومي.

وودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 1-1 مع مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي البطولة أمس وخسارته ذهابًا 3-0 قبل أسبوع.

وتحدث كان بعد نهاية المباراة وقال: "قبل بداية الموسم حاولنا بشتى الطرق جلب مهاجم. كان هناك واحد قوي جدًا اليوم لكن للأسف ليس معنا –في إشارة لإرلينج هالاند مهاجم السيتي".

وواصل الحارس الألماني السابق "تشوبو موتينج ما زال جيدًا جدًا، يسجل عادة بعد نزوله بديلًا. وهناك الشاب ماتيس تيل. لكن هناك حقيقة أن لدينا نقص في هذا المركز، ليس سهلًا إيجاد مهاجم كبير. ليس كل لاعب روبرت ليفاندوفسكي، فلو نظرت لأوروبا وكم لاعب في نفس مستوى ليفاندوفسكي؟ ليس هناك كثيرولو وجد فسيكون بسعر باهظ".

ورحل روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي عن بايرن متجهًا إلى برشلونة الإسباني.

وكانت سكاي سبورت الألمانية قد قالت إن بايرن يبدو نشطًا للتعاقد مع مهاجم الصيف المقبل، وعلى رأس أولوياته فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لكنه سيكلف بايرن ربما ما يقرب من 100 مليون يورو، إلا أن النادي البافاري يعول ربما على رغبة أم أولاد فيكتور في العودة لألمانيا كونها ولدت وترعرعت هناك.

كما يتابع بايرن المهاجم الكندي الشاب جوناثان ديفيد الذي يتشارك صدارة الهدافين في الدوري الفرنسي حاليًا مع كليان مبابي.