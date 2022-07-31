يتبقى الإعلان الرسمي .. أليوسكي ينتقل إلى فنربخشه من الأهلي

الظهير الأيسر المميز في طريقه للرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن نجاح نادي فنربخشه التركي، في التعاقد مع المقدوني أزجيان أليوسكي؛ الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يستبعد أليوسكي من قائمة معسكر تركيا

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي، عن قائمة الفريق المشاركة في المعسكر المقام في تركيا استعدادًا للموسم المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد المقدوني أليوسكي، تمهيدًا لإعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على طلب من اللاعب الذي لا يريد اللعب في دوري يلو للدرجة الأولى.

وانتقل أليوسكي إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ويرغب الآن في الرحيل بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو.

أليوسكي ينتقل إلى فنربخشه التركي

وأكدت صحيفة "Aksam" التركية، على أن فنربخشه نجح في ضم أليوسكي بالفعل، ولكن هناك بعض الاختلافات في بعض الأمور الطفيفة في المفاوضات مع الأهلي.

وأضافت الصحيفة، أن فنربخشه قد يُعلن عن صفقة استعارة أليوسكي من الأهلي في أي وقت، بعد أن يتم الاتفاق بشكل نهائي بين جميع الأطراف.

جاء تعاقد فنربخشه مع أليوسكي، في ظل بحث الفريق عن التعاقد مع ظهير أيسر مميز خلال الفترة الماضية، وذلك بعد موافقة من البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق.