يبقى فقط توقيع العقود.. صفقة تبادلية تخلص الاتحاد من صداع مزمن

الأمل في قيادة جيرارد!

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بات عبد الرحمن العبود، على أعتاب الرحيل عن الاتحاد والعودة إلى فريقه السابق الاتفاق، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة.

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وقالت صحيفة "عكاظ"، إن هناك اتفاقًا مبدئيا بين إدارتي الاتحاد والاتفاق لإبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها العبود إلى الاتفاق مقابل أحمد الغامدي للاتحاد بنظام الإعارة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطرفين وافقا على الصفقة وينتظران فقط التوقيع الرسمي بينهما ومع اللاعبين من أجل إتمام الإجراءات ومن ثم الإعلان رسميًا للجماهير.

وكان العبود يعيش فترة صعبة مع الاتحاد، حيث استبعده المدير الفني مارسيلو جاياردو من المباريات وألمح إلى عدم التزامه وأخبر الإدارة بعدم الحاجة لخدماته رغم إمكانياته الكبيرة.

وكان اسم العبود قد ارتبط بعدد من الأندية السعودية أبرزها الهلال والشباب، لكن الاتفاق، نجح في إقناعه بالانتقال إلى صفوفه واللعب تحت قيادة ستيفن جيرارد.

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يذكر أن الاتحاد كان قد تعاقد مع العبود قادمًا من الاتفاق عام 2016 ويرتبط معه بعقد ينتهي عام 2026.

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