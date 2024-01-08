يبحث في كل اتجاه للرحيل عن السعودية .. نجم الاتفاق يعرض خدماته على الألمان

اللاعب وصل منذ 6 أشهر فقط لكنه يريد المغادرة

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يبدو أن رغبة جوردان هندرسون قائد الاتفاق في الرحيل عن ناديه السعودي خلال يناير الجاري أقوى من أي شيء آخر، حتى وصل به الأمر لعرض خدماته على مختلف الأندية في أوروبا.

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الصحافة الإنجليزية تداولت مؤخرًا أخبارًا حول رغبة هندرسون في مغادرة السعودية لعدم انسجامه مع الأجواء ولقلة الحضور الجماهيري لفريقه ولسعيه التواجد مع منتخب بلاده إنجلترا في يورو 2024، وهو الأمر الذي يراه صعبًا كثيرًا في ظل تواجده خارج القارة العجوز.

موقع "توك سبورت" أوضح أن قائد ليفربول السابق قام بعرض خدماته على ناديي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين لكن دون أن تكشف عن رد فعلهما تجاه ذلك، مشيرة إلى ارتباطه بجميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك بالعملاق الإيطالي يوفنتوس.

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هندرسون انضم للاتفاق هذا الموسم مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وقد لعب زميله السابق والمدير الفني الحالي للفريق السعودي، ستيفن جيرارد، الدور الأكبر في إقناعه بتلك الخطوة التي لم تحظ بدعم الجمهور الإنجليزي.

الاتفاق يرفض التفريك في صاحب الـ33 عامًا دون وجود عرض مالي مغرٍ جدًا، فيما لا تبدو فكرة الإعارة مطروحة على الطاولة لارتفاع راتب اللاعب وصعوبة تحمله من أي نادٍ آخر.

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