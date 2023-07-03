"يبحث عن الأفضل" .. إنييستا ينتقد قرار ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي

ميسي اختار النجاح خارج برشلونة!

في الأسابيع الأخيرة كانت عودة ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة محل نقاش مطروح، قبل أن يقرر اللاعب الأرجنتيني الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، وتحدث أندريس إنييستا، زميله السابق في البرسا عن رحيل ميسي وعدم عودته عندما كانت الفرصة متاحة.

وقال إنييستا في مقابلة مع شبكة "DAZN": "كنت أرغب أن أراه بقميص برشلونة من جديد كان سيولد شعورًا رائعًا وخاصًا بسبب ما يعنيه ذلك، ولكن في النهاية ينظر كل شخص إلى أفضل خيار يعتقد أنه سيناسبه، في أمريكا سيعيش تجربة مختلفة عما عاشه في السابق، إذا كان هذا هو ما يشعر به وما يرغب فيه، فمن المؤكد أنه سينجح تمامًا كما نجح في كل الأماكن التي حل بها".

وعن برشلونة بقيادة تشافي قال: "أعتقد أن المسار الصعودي منذ وصول تشافي إلى الفريق كان إيجابيًا للغاية أتطلع إلى أن يستمروا في المضي قدمًا وثقتي أنه سيحدث الشيء نفسه مع اللاعبين الجدد القادمين".

وعن بيدري اللاعب الذي يعتبر خليفته قال إنييستا: "بالنظر إلى صغر سنه، فهو بالفعل رمز وشخصية مهمة في الفريق وله تأثير كبير في اللعب، ومن المؤكد أنه سيستمر في التطور خلال هذه الفترة إنه في أفضل فريق لمواصلة النمو وأنا مقتنع بأنه سيقدم موسمًا رائعًا مرة أخرى".

وحول فترته في اليابان صرح: "لقد حدثت الكثير من الأشياء خلال هذه السنوات، وأعتقد أننا جميعًا حصلنا على فرصة للنمو، الشيء الذي كنت واثقًا منه عندما وصلت هو أنني أردت أن أعطي كل ما لدي، داخل الملعب وخارجه أردت مساعدة فيسيل كوبي في كل الجوانب، أن يستمتع الناس عندما يرونني ألعب، أن يشعروا بالسعادة، وأيضًا أن أقدم أفضل ما لدي".