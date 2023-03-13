"يبحثون بعدسة مكبرة عن الأخطاء".. إرنستو فالفيردي الغاضب ينتقد التحكيم ويدافع عن برشلونة

فالفيردي غاضب من التحكيم ويدافع عن برشلونة

يعتقد إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو، أن كرة القدم فقدت نكهتها بتدخلات حكم الفيديو المساعد VAR، وهي التدخلات التي يُبحث عنها بعدسة مكبرة وذلك على إثر فوز برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني على فريقه بهدف نظيف أمس الأحد.

وألغى الحكم هدفًا لإينياكي ويليامز بعد توصية من حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد سابقة لزميله وهو ما علق عليه مدربه فالفيردي قائلًا: "يبدو أن عليك البحث في كل اللعبات السابقة. لا أحد في الملعب شاهدها ولا الحكم أو الحكم الرابع. رأوها بعدسة مكبرة. هذه ليست كرة القدم التي نعرفها جميعًا".

وواصل مدرب برشلونة الأسبق "نحن غاضبون لكن علينا النهوض وتجاوز ما حدث. من الضروري تدخل VAR في الأخطاء الفادحة، ركلات الجزاء أو التسلل الواضح، لكن سيتعين وجود أشخاص لحل ذلك. ما حدث يحدث في ملاعب أخرى برؤية أشياء لا يرها أحد. برشلونة فريق كبير وفي الشوط الأول الضغط أنقذنا. في الدقيقة 44 كنا منهكين واستغلوا ذلك وفي الشوط الثاني كان لدينا فرصة للتعادل".

وتعرض فالفيردي لسؤال عما إن كان برشلونة قد فاز بالدوري معه وهو مدرب بسبب الأموال المرسلة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق فرد قائلًا: "أعتقد فزنا بالدوري لأن الفارق كان 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني – موسم 2017-18- وفزنا بالكأس على إشبيلية 5-0 ولا أعتقد أن هناك جدل عمن كان الأفضل في هذا الموسم".

وفاز برشلونة تحت قيادة فالفيردي بالدوري الإسباني موسمين متتاليين 2017-18 و2018-19 قبل رحيله في يناير 2020 عن النادي الكتالوني الذي يواجه اتهامات بدفعه مبالغ مالية لإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، على مدار سنوات توقفت في 2018.