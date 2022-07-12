يا له من لاعب .. الخليفي يُعلن منافسة ريال مدريد على نجم إنجلترا

أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اهتمامه بنجم منتخب إنجلترا وبوروسيا دورتموند.

ارتفعت أسهم جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بمستوى رائع مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، وسجل هدف بينما قدم أيضًا تمريرة حاسمة في أربع مباريات.

بيلينجهام يبدو قربيًا للغاية من مغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، حيث أبدى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إعجابه الشديد بما قدمه من عروض في مونديال قطر وكشف عن وجوده على قائمة الانتقالات للنادي الفرنسي.

وقال ناصر الخليفي: "مذهل وأنت ترى كأس العالم الأول له، هادئ ومريح وواثق والكل يريده، أحترمه وأحترم تعاقده مع ناديه، وإذا أردنا التحدث معه، سنتحدث إلى النادي أولاً".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي يتنافسون على التعاقد مع بيلينجهام في الصيف القادم.

يذكر أن لاعب الوسط الشاب يمتده تعاقده في دورتموند حتى عام 2025.