"يا لها من نكتة" .. كوندي يسخر من صحفي علانية بسبب "خلافاته مع تشافي"!

النجم الفرنسي يرد أخيرًا.

يبدو أن النجم الفرنسي جول كوندي قد سأم من الأخبار المنتشرة حول مستقبله خارج برشلونة في ظل خروج تقارير عديدة تؤكد ذلك.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب ردًا على تصريحات خرج بها الصحفي ألبيرت ماسناو أحد الإداريين في صحيفة "سبورت" الشهيرة.

وأوضح ماسناو في تصريحات أن كوندي في حالة من الخلاف الدائم مع المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني بشأن مركزه في الملعب.

وأعاد كوندي نشر التصريحات على حسابه في "تويتر"، وكتب: "يا لها من نكتة تلك التي تقولها يا ألبيرت".

وكانت تقارير قد خرجت في بداية الصيف أكدت أن اللاعب طلب الرحيل عن برشلونة، لكنه لاحقًا جلس مع تشافي بحسب تقارير أخرى واتفقا على الاستمرار في مركز الظهير الأيمن لو لم ينجح برشلونة في دعم ذلك المركز.