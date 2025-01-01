"يا لها من ضجة أحدثناها".. رودري "مندهش" من وجود الكرة الذهبية في منزله!

"فخور بما فعلت"

أعرب الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بالحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2024.

وقال رودري في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "أرى الكرة الذهبية (على الرف في المنزل) وأنا مندهش حقًا، بمعنى أن تقول: (يا لها من ضجة أحدثناها)".

وأضاف: "لا تتخيل أبدًا أنك قد تصل إلى هذا، لكن صحيح أنه بمجرد أن تكون هناك، وعندما تدرك أنك تقدم المستوى للمنافسة عليها، تقول... لما لا؟ يتطلب الأمر جهدًا وعملًا، كما يجب أن تسير الأمور بشكل جيد على المستوى الجماعي، وكذلك على المستوى الفردي، لا يسعني إلا أن أفخر بما بنيته على مر السنين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "مضى 64 عامًا منذ أن فاز لاعب إسباني بالكرة الذهبية، من الواضح أن كرة القدم الإسبانية كانت تستحقها، وأعتقد أن الكرة الذهبية الخاصة بي تسدد هذا الدين جزئيًا، أنا سعيد جدًا بذلك، كان مرور وقت طويل بدون كرة ذهبية إسبانية أمرًا ذا دلالة، أخيرًا لدينا كرتنا الذهبية الثانية وأعتقد أن هناك إمكانات لتحقيق المزيد خلال هذه السنوات".

ورد رودري على سؤال "حتى في عام 2025؟": "نعم، أتمنى ذلك، أعتقد أن هناك لاعبين رائعين يمكنهم الطموح، هناك جيل قادم بقوة، من المهم ألا يخطئوا لأن الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم يعتمد على أشياء كثيرة، وضع هذه التوقعات أو هذا العبء على ظهر شخص ما ليس جيدًا".

وختم: "لقد وضعت بعض الضغط على لامين يامال في حفل الكرة الذهبية (يضحك)، بالنسبة لي أعتقد أنه يجمع كل شيء لتحقيق ذلك، لا أعرف متى سيفوز بها، سواء الآن أو لاحقًا، لكني مقتنع بأنه يمتلك الإمكانات للفوز بها".