"يا فرحة ما تمت" .. حامد البلوي يصدم جمهور الاتحاد بشأن عبد الرحمن العبود

جناح الاتحاد عاد للفريق بعد رحيل نونو سانتو

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سعدت جماهير الاتحاد كثيرًا بعودة عبد الرحمن العبود للفريق بعد رحيل المدرب السابق نونو سانتو، وقد منوا أنفسهم بأن تُمثل عودته إضافة كبيرة للفريق في ظل موهبته وإمكانياته الهجومية الهائلة.

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حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد أحبط تلك الفرحة كثيرًا بتصريحاته خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" عن الجناح السعودي ومستواه خلال الفترة الحالية.

البلوي أكد أنه من الصعب انتظار الحصول على أي شيء من العبود، إذ قال "لا أحد ينتظر أي شيء من العبود حاليًا، اللاعب غير جاهز أبدًا بعدما بقي 4-5 أشهر دون أن يتدرب أو يتواجد مع الفريق، يحتاج للوقت".

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أتم "كل لاعبي الاتحاد يمرون بفترة سلبية ولديهم الكثير من الأخطاء، أتوقع أن نرى تحسنًا كبيرًا في مستواهم ومعهم العبود بعد فترة التوقف التي ستتلو كأس العالم للأندية وخلال إقامة كأس آسيا، المدرب سيُعيد تجهيز اللاعبين جيدًا".

يُشار إلى أن العبود مستبعد من تدريبات الفريق بقرار المدرب السابق لخلاف بين الرجلين، وقد عاد مع تعيين مارسيلو جاياردو مدربًا جديدًا.

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