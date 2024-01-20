"يأخذون الأمور باستخفاف والعديد غير راضين" .. هجوم شرس من لابورت على الكرة السعودية

"يعتنون بنا في السعودية ولكن ليس بالقدر الكافي"

SHAHID

كشف النجم الإسباني إيميريك لابورت، لاعب النصر السعودي، عن تفاصيل تجربته داخل المملكة خلال الـ6 أشهر الماضية، منذ انضمامه إلى العالمي قادمًا من مانشستر سيتي.

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وفي حوار أجرته صحيفة "آس" الإسبانية مع لابورت، تحدث عن تجربة الانتقال إلى العيش في السعودية قائلًا: "إنه تغيير كبير مقارنة بأوروبا، لكن في النهاية أستطيع التكيف. الأمر ليس سهلًا بالنسبة لنا وهناك العديد من اللاعبين غير راضين، ولكن نحن نعمل على ذلك كل يوم، ونرى ما إذا كان الأمر سيتحسن قليلًا".

وانتقد لابورت بعض التصرفات في التعامل مع المسؤولين بالنصر: "في الحياة اليومية يأخذون كل شيء باستخفاف. الإنذار الذي توجهه لهم لا يهمهم. أنت تتفاوض على شيء ما ثم لا يقبلونه بعد التوقيع عليه، إنه أمر مزعج بعض الشيء لم أجده في أوروبا بالطبع".

وسئل لابورت "هل تشعر وكأنهم في الجزيرة العربية يقاتلون من أجل اللعبة وعندما يحصلون عليها لا يهتمون بها؟"، ليرد قائلًا: "نعم هم يعتنون بنا، ولكن ليس بالقدر الكافي بالنسبة لي. وهذا يعني أنهم في أوروبا يدفعون لك راتبًا جيدًا، لكنهم يعتنون بك بشكل أفضل".

ونفى اللاعب الإسباني تفكيره في الرحيل عن النصر حاليًا، قائلًا: "في الوقت الحالي، لم أفكر في الأمر، ولكن إذا شعرت بخيبة أمل في مثل هذا الوقت القصير، سأفكر في الأمر. لم تأت تلك اللحظة بعد، لكنها قد تأتي في المستقبل إذا استمرت هذه الديناميكية".

وأوضح: "حركة المرور أكثر نقطة سلبية في الرياض، أنا أقضي 3 ساعات في السيارة يوميًا، مراكز التسوق هنا مذهلة ولديهم الكثير من الأشياء للأطفال، لكن إذا كان عليك الذهاب إلى مكان ما وكان عليك قضاء ساعة ونصف في السيارة، فأنت لا تريد حتى الذهاب إلى هناك".

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وختم: "أنا أقدم أداء جيدًا في السعودية، وأبذل أقصى ما بوسعي من أجل التواجد في المنتخب وإظهار أنني لا أزال أحتفظ بمكانتي التي أتمنى أن تظل كذلك لسنوات عديدة".

SHAHID