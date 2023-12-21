يايسله وضع شرطًا حاسمًا .. الأهلي يوقع مع اسم إنجليزي كبير!

اسم كبير ينضم إلى الكيان الأهلاوي في محاولة للعودة إلى منصات التتويج مجددًا

SHAHID

بعد أيام طويلة من المفاوضات.. يبدو أن مسؤولي الأهلي السعودي، نجحوا أخيرًا في الحصول على توقيع أحد الأسماء الإدارية الكبرى؛ للعمل في النادي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يُعاني من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، وقع الإنجليزي رون جورلي، عقوده مع الأهلي رسميًا؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي، خلفًا ليزن الشريف.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن بدء جورلي، مهامه الرسمية داخل قلعة الراقي، في الأول من يناير 2024؛ على أن يتولى الشريف، منصبًا إداريًا آخر.

وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي؛ سيقود ملف عقود الرعاية والتجديد لنجوم الفريق الأول، بالإضافة إلى التفاوض مع الصفقات الجديدة؛ بشرط موافقة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

جدير بالذكر أن رون جورلي، يملك خبرة إدارية تمتد لأكثر من 30 سنة، كما عمل في العديد من الأندية الإنجليزية العملاقة؛ على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

SHAHID