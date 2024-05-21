يايسله يصدم محترف الأهلي بضربة قاضية في الموسم الجديد

اجتماع حاسم بين الإدارة والمدرب الألماني

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تطور جديد بشأن المقدوني إزجان أليوسكي لاعب أهلي، وموقفه من الرحيل عن الراقي في الموسم المقبل.

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وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي سيجتمع مع إدارة الأهلي، لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أليوسكي للموسم المقبل، بينما ترجح أغلب المؤشرات رحيله.

ويرتبط أليوسكي بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2025، ما يعني احتمالية وجوده في معسكر الفريق، الصيف المقبل، لكن مصادر الصحيفة السعودية أكدت أن هناك رفضًا من المدرب الألماني لاستمرار أليوسكي.

وأوضحت أن يايسله سيبلغ إدارة الفريق خلال اجتماعه مع اللجنة الإدارية ممثلة في الرئيس التنفيذي، لعرض احتياجاته في الموسم المقبل، برغبته بالتخلص من أليوسكي سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة.

يذكر أن اللاعب المقدوني خرج من قائمة الفريق الأهلاوي في دوري روشن السعودي بعدما لعب 4 مباريات فقط، وتم تسجيل الإسباني جابرييل فيجا بدلًا منه في بداية الموسم الجاري.

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وسبق أن طلب أليوسكي من مسؤولي ناديه إعادته للقائمة، والمشاركة في المباريات أو السماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه ظل مجمدًا داخل الأهلي.

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