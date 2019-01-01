نادي صيني يعلن التعاقد مع يايا توريه

محطة جديدة للنجم الإيفواري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي كينجداو كوانجهاي الصيني التعاقد مع النجم الإيفواري يايا توريه في صفقة انتقال حر في أحدث محطات اللاعب.

توريه دخل مؤخراً في نزاع مع وكيل أعماله بعدما ذكر الأخير أن اللاعب اعتزل اللعب، ليخرج الإيفواري ويؤكد استمراره في الملاعب.

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وأعلن النادي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الصينية التعاقد مع توريه في انتقال حر بعد عدم ارتباطه بعقد مع أي نادي.

وكانت آخر تجارب توريه في الملاعب بقميص أوليمبياكوس لمدة شهرين ما بين سبتمبر وديسمبر 2018.

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واتجه توريه في العام الماضي للتحليل التلفازي مع عدة شبكات عربية وعالمية، وإن أكد استمراره في الملاعب وعدم الاعتزال نهائياً.

وسبق لتوريه التألق مع مانشستر سيتي، برشلونة، وأوليمبياكوس في انطلاق مشواره.