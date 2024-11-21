"مخالفة صريحة" .. رئيس الشباب يكشف عن السبب الحقيقي وراء فشل صفقة كاراسكو والاتحاد

تعرف على تفاصيل فشل صفقة كاراسكو والاتحاد

كشف محمد المنجم رئيس الشباب، عن الأسباب الحقيقية وراء فشل صفقة انتقال النجم البلجيكي يانيك كاراسكو جناح الفريق، إلى صفوف نادي الاتحاد.

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وقال المنجم خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا": "كل الاحترام والتقدير لنادي الاتحاد، وللأخ لؤي مشعبي أيضًا كل الاحترام، ولكن كل ما في الأمر وجدنا أن الطريقة كانت غير لائقة، لأنه لم يتم مخاطبتنا بشكل رسمي، وكان هناك اتصالات ولم نبدي أي موافقة".

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وأضاف رئيس الشباب: "تفاجئنا بتصريحات لؤي مشعبي، ولا يليق بأن يخرج رئيس الاتحاد بتصريح بين الشوطين بأنه يتفاوض مع لاعب بنادي الشباب".

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واختتم المنجم تصريحاته قائلًا: "لم نكن نريد بيع كاراسكو من الأساس، ورئيس الاتحاد قال إن ناديه أنهى الصفقة بين الشوطين، دون أن يحصل على الموافقة لعدم وصول عرض، وهذه مخالفة صريحة".

لؤي مشعبي رئيس الاتحاد، كان قد خرج بتصريحات، يؤكد خلالها على أن ناديه حسم التعاقد مع كاراسكو، خلال إحدى مباريات فريقه ببطولة دوري روشن السعودي، وهو ما استفز إدارة الشباب التي تراجعت عن الصفقة.