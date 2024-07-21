يامال يعيد ذكريات نيمار في برشلونة بقميص سانتوس!

يامال يعيد لجماهير برشلونة ذكريات نيمار...

أعاد لامين يامال، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، ذكريات نيمار لاعب الفريق الكتالوني الأسبق، إلى جماهير فريقه مرة أخرى، وأعرب اللاعب الشاب عن إعجابه بالنجم البرازيلي، الذي يعتبره قدوة له.

ويقضى النجم الإسباني صاحب الـ 17 عامًا، عطلته الصيفية في الوقت الحالي بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة يورو 2024، منتصف الشهر الحالي.

وقدم يامال، مستويات مميزة للغاية في البطولة بعدما صنع أربعة أهداف وسجل هدفًا، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب.

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ونشر اللاعب الشاب صورة له وهو يرتدي قميص فريق سانتوس، مطبوعًا عليه اسم ورقم نيمار، مع الفريق البرازيلي في آخر موسم له قبل أن ينتقل إلى برشلونة، في 2013.

وكان لامين يامال قد أعلن في أكثر من مناسبة سابقة أنه من عشاق النجم البرازيلي، وقال: "طالما قلت إن ميسي، أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة لي، ولكن اللاعب الذي أحب مشاهدته وهو يلعب إنه نيمار، لقد جعلني أرغب في مشاهدة المباريات واستمتع لقد كان من الرائع مشاهدته في الملعب".