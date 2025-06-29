على خطى ميسي.. لامين يامال يضع "خطة النجاح" مع برشلونة!

نجم برشلونة يتطلع للمستقبل..

وضع لامين يامال نجم برشلونة خططًا لتطوير قدراته، في الموسم المقبل، حيث يتطلع للسير على خطى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ماذا حدث؟

يستعد النجم الشاب لتوقيع عقد جديد مربح مع برشلونة، والذي سيصبح رسميًا عندما يبلغ 18 عامًا في 13 يوليو المقبل، حيث يتطلع لارتداء القميص رقم 10 الشهير في موسم 2025-26.

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يتطلع يامال لارتداء القميص رقم 10 الشهير في موسم 2025-26، الذي كان يرتديه في السابق أسطورة النادي ليونيل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات.

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هل تعلم

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يامال يريد تحسين أدائه، حيث أصبح ميسي أحد أعظم اللاعبين في التاريخ بفضل قدرته على تسجيل أرقام قياسية في عدد الأهداف.

يُقال إن يامال حريص على تولي مسؤولية ركلات الجزاء والركلات الحرة في برشلونة. وقد تولى روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وداني أولمو هذه المسؤولية مؤخرًا في البلوجرانا، لكن قد يتم نقلها قريبًا.

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ما هو مستقبل يامال؟

سجل يامال 18 هدفًا في الموسم الماضي، وهو أفضل أداء له حتى الآن، ومن المقرر أن يعود إلى التدريبات في عيد ميلاده بعد أن قضى إجازة الصيف في عدة دول.