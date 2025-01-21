بسعر 27 ألف إسترليني..

بيع قميص لامين يامال نجم برشلونة الشاب، والذي ارتداه في مواجهة إسبانيول، مقابل 27 ألف جنيه إسترليني في مزاد علني.

وتعاون برشلونة مع "MatchWornShirt"أكبر منصة تذكارات في العالم، لجمع الأموال لجهود الإغاثة المستمرة التي تساعد المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت فالنسيا قبل شهرين.

كجزء من هذا المشروع، تم إتاحة عدد من القمصان التي تم ارتداؤها خلال مباراة برشلونة مع جاره الكتالوني إسبانيول للجمهور.

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استمر المزاد المباشر حتى يوم 19 يناير الماضي، وأثبت قميص يامال (رقم 19) أنه الأكثر شعبية في الفريق الكتالوني.

انتهى المزاد ببيع قميص صاحب الـ17 عامًا مقابل 27 ألفًا و142 جنيهًا إسترلينيًا، بينما بيع قميص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ14 ألفًا و233 جنيهًا إسترلينيًا.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفتخر بالرقم القياسي للمبيعات في MatchWornShirt مقابل 55 ألفًا و19 يورو، علمًا بأنه يحتل 6 من المراكز العشرة الأولى (في أعلى القمصان مبيعًا).

وبلغ أعلى دخل لقميص كريستيانو رونالدو 45 ألفًا و12 يورو، كما يظهر نجم تشيلسي كول بالمر (41127 يورو) للقميص الذي سجل به 4 أهداف في الشوط الأول ضد برايتون، ونجم ريال مدريد كيليان مبابي (35748 يورو).