تألق يامال في اليورو يضع برشلونة في ورطة مع جورج مينديش

اللاعب تحول لأحد أبرز نجوم العالم

كشفت تقارير قادمة من إسبانيا عن بوادر أزمة بين برشلونة ونجمه الشاب لامين يامال بسبب مطالب وكيله جورج مينديش عقب تألقه في أمم أوروبا.

يامال كان أحد أبرز نجوم إسبانيا في يورو 2024 التي انتهت بتتويج "لاروخا" باللقب، وفاز الجناح الشاب بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة التي انتهت قبل أيام.

وذكرت "سبورت" أن وكيل النجم الشاب طلب من ناديه أن يتم معاملة يامال على القدر الذي يستحقه عقب تألقه الكبير في اليورو وبزوغه إعلامياً كأحد أبرز اللاعبين في العالم بالوقت الراهن.

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وبمجرد بلوغه السادسة عشر، وقع يامال عقداً لمدة ثلاث سنوات مع البلوجرانا، المدة الأقصى التي يحق له توقيعها بحسب القانون الإسباني، مع زيادة كبيرة في راتبه عن اتفاقه السابق مع النادي.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة بالفعل يسعى لتوقيع عقد جديد مع لاعبه حتى 2030 ورفع راتبه مرة أخرى، مع الحفاظ على الشرط الجزائي الذي يتخطى بليون يورو بالعقد الحالي، في وضع شبيه لما فعله مع ليونيل ميسي في الماضي وقت بزوغ النجم الأرجنتيني.