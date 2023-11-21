ياسر المسيليم يعترف: طريقة التعامل معي في الأهلي أحزنتني وأشعر بالندم!

الحارس المعتزل يتحدث عن "سبه" لمجلس الأهلي برئاسة خالد العيسى..

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من جديد تحدث ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، عن اللفظ الخارج الذي نعت به إدارة النادي الحالية برئاسة خالد العيسى، نظير المعاملة التي تلقاها منها خلال الأشهر الأخيرة في مسيرته، معربًا عن ندمه، لكنه في الوقت ذاته، أكد على غضبه الجم من طريقة التعامل معه.

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الحارس المخضرم أعلن اعتزاله اللعب "مجبرًا" في الموسم الجاري، بعدما رفضت الإدارة التجديد له أو حتى منه الفرصة للانتقال لفريق آخر، لينتهي الميركاتو دون توقيعه لنادٍ جديد، وهو ما دفعه للخروج للهجوم على الإدارة.

بخصوص هذا الهجوم، قال المسيليم خلال تصريحاته لبرنامج "هذا مكانك": "طوال 21 عامًا في الأهلي لم يسمع لي أحد صوتًا سواء جددت عقدي أم انتهى، لم أتكلم أبدًا، مؤكد أنني ندمت بعد حديثي، لكنني تحدثت من الحزن، ما حدث هو قلة تقدير لي، ليس من الكيان، إنما من أشخاص مسؤولين".

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وأضاف: "لو عاد الزمن لما تحدثت عنه، لكنني انفجرت بعد صمت طويل، كان لا بد من الحديث كي أشعر بالراحة".

يشار إلى أن الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الماضي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي يقدم أداءً متواضعًا مع الفريق، بينما اعتزل المسيليم وتم تجميد الحارس الشاب محمد الربيعي، جراء توقيع عقود انتقاله للهلال في يناير المقبل بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، ليصبح السنغالي الحارس الوحيد للراقي رفقة مجموعة من الحراس الشباب.

SHAHID