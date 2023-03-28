ياسر المسحل: عرض فرنسا لهيرفي رينارد "لا يمكن رفضه"!

منتخب فرنسا للسيدات هو الوجهة المقبلة لهيرفي رينارد بحسب ما أكد ياسر المسحل

shahid

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كواليس استقالة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤكدًا أنه حاول الإبقاء عليه، لكنه لم يكن بإمكانه إجباره.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

اتحاد القدم أعلن أمس الثلاثاء، رحيل الفرنسي بطلب منه، ليكتب نهاية مسيرة مع الصقور بدأت في عام 2019م.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "رينارد أخطرني قبل خمسة أيام من انطلاق المعسكر الحالي بأنه تلقى عرضًا لا يمكن رفضه من اتحاد بلاده، وكذلك وصلني خطاب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يطلب الإذن والسماح بالتفاوض مع المدرب، طلبت منه التفكير وعدم الاستعجال، فعاد لي مؤكدًا أنه اتخذ قراره، ونحن لا يمكننا أن نجبره على البقاء".

وعن خليفة المدرب الفرنسي، أوضح رئيس اتحاد القدم: "الوقت مبكر على الحديث عن البديل، لن نتفاوض مع أي مدرب قبل نهاية الموسم الرياضي، وأي أسماء ستطرح هي مجرد تكهنات أو محاولات من الوكلاء لتسويق مدربين بأعينهم".

جدير بالذكر أن رينارد أنهى مسيرته مع الأخضر بالهزيمة أمام فنزويلا وبوليفيا وديًا، رغم تحقيقه الفوز أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

Shahid