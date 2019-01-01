ياسر إبراهيم: مباراة الزمالك كانت بطولة خاصة وجاهزون لأفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

عبر ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي عن سعادته التي لا توصف بعد الفوز على الزمالك، وتحقيق الفريق لبطولة الدوري، وتذوق طعم البطولات مع القلعة الحمراء.

وحقق الأهلي، الفوز على الزمالك في آخر مباريات الدوري، بهدف نظيف سجله الظهير التونسي على معلول.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عقبت اللقاء: " المباراة جاءت في ظروف صعبة، ولكن كان هناك إصرار على تحقيق الفوز حتى ينهي الأهلي الموسم بانتصارين متتالين؛ الأول على المقاولون الذي حسم لقب الدوري، والثاني على الزمالك في “بطولة خاصة” بين الفريقين لإسعاد جماهير الأهلي".

وواصل: " الفترة القادمة ستشهد مواصلة العمل بإصرار وحماس لتحقيق المزيد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي، من أجل إسعاد الجماهير الوفيّة التي دائمًا ما تبث روح العزيمة والإصرار في نفوس اللاعبين".

وتابع: " الأهلي استحق اللقب وبجدارة، بعدما اجتهد حتى النهاية، ولم يستسلم لحملة اليأس التي حاول البعض تصديرها للفريق، الاجتهاد والإخلاص كان سببًا مُهمًا في تتويج الفريق بالدرع".