لعب لآرسنال وظهر مع فيرجسون .. الكشف عن الصفقة "الغريبة" التي طلبها تين هاج في مانشستر يونايتد

سجل 6 أهداف هذا الموسم..

كشف تقرير صحفي عن صفقة أرادها الهولندي إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لكن إدارة الشياطين الحمر لم تتقدم بعرض رسمي لحسمها.

ورحل تين هاج عن قيادة مانشستر يونايتد يوم الإثنين الماضي بسبب سوء النتائج، ليقود مساعده رود فان نيستلروي، أسطورة يونايتد الفريق مؤقتًا لحين تولي روبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة زمام الأمور.

وحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن تين هاج طلب إعادة داني ويلبيك مهاجم برايتون إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كبديل للفرنسي أنتوني مارسيال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "لفت ويلبيك انتباه تين هاج في أول مباراة للهولندي بالدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد في أغسطس 2022، حيث قدم عرضًا مميزًا في فوز برايتون (2-1) بأولد ترافورد".

وأوضحت أن "الشياطين الحمر أجروا مناقشات للتعاقد مع ويلبيك (الذي كان في نهاية عقده مع برايتون)، واعتقد تين هاج أنه سيكون إضافة ممتازة، لكن النادي لم يقدم عرضًا، بسبب عدم اليقين المحيط بمستقبل المدرب الهولندي، إلى جانب إعادة الهيكلة التي تسببت في تأخير خطط التوظيف".

وختمت: "من الواضح أن يونايتد كان حريصًا على ضم لاعبين أصغر سنًا، لذلك لم يكن ويلبيك (33 عامًا) قد استوفى هذه المعايير، لكنه سجل الآن 6 أهداف في الدوري هذا الموسم (أحدها في شباكهم)".

يشار إلى أن ويلبيك أحد أبناء أكاديمية مانشستر يونايتد، حيث ظهر لأول مرة في حقبة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يرحل إلى آرسنال لمدة 5 مواسم كاملة (2014-2019).