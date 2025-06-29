"هذا نوع من الغيرة".. شنايدر يرد على الجدل بشأن فارق الـ18 عامًا مع صديقته الجديدة!

"لا أهتم بذلك كثيرًا"

علق ويسلي شنايدر نجم الكرة الهولندية السابق على ما أثير بشأن فارق السن الكبير بينه وبين صديقته رومي لوكاسين.

ماذا حدث؟

يرتبط شنايدر صاحب الـ41 عامًا برومي لوكاسين، التي تبلغ من العمر 23 عامًا فقط، حيث أثير الجدل حول فارق الـ18 عامًا بينهما.

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في مقابلة على قناة SBS6 تحدث شنايدر عن الأمر، علمًا بأنه جرى الإعلان عن علاقتهما يوم 17 مايو الماضي، حين نشرت رومي على إنستجرام صورة مع نجم الكرة الهولندية السابق، وعلقت عليها: "أحبك"، لتؤكد الشائعات التي ارتبطت بهما منذ فترة.

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Rondo

ماذا قال شنايدر؟

"أخبرتها أن تنشر الصورة ببساطة. أنا لا أهتم كثيرًا بهذا الفارق العمري".

وأضاف: "إذا كانت الأمور جيدة، فهي جيدة. ليثير الناس في هولندا ما يشاؤون من القيل والقال. في الواقع، هذا نوع من الغيرة. أنا لا أهتم بذلك كثيرًا".

هل تعلم؟

اعتزل شنايدر كرة القدم عام 2019، بعد مسيرة مميزة للغاية مع أكثر من نادٍ، أبرزهم "أياكس وإنتر وريال مدريد"، حصد خلالها العديد من البطولات الكبرى، مثل "دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإيطالي والدوري الإسباني".