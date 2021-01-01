ويا : رونالدو ليس الأفضل في العالم وأشجع يوفنتوس وليس ميلان

تحدث كذلك عن تعرض روميلو لوكاكو للظلم

كشف أسطورة كرة القدم الإيطالية جورج ويا، أنه لا يرى رونالدو اللاعب الأفضل في العالم، مشيرًا إلى امتلاك يوفنتوس الأفضلية في الحصول على لقب الدوري الإيطالي.

نجم ميلان السابق تحدث لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن رؤيته للدوري الإيطالي هذا الموسم، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

وقال ويا عن تصدر ميلان للمسابقة:"الفريق يمر بفترة جيدة جدًا، وثقافة الانتصار تظل موجودة في الحمض النووي للنادي، باولو مالديني رجل عظيم وصديق لي ويقود النادي بطريقة رائعة".

المزيد من الفرق

وأضاف الليبيري:"إنه يعمل بجد من أجل ميلان ويعرف ما يتطلبه الأمر من أجل الوصول لأعلى المستويات، إنتر ويوفنتوس ونابولي لديهم فرصة كذلك في انتزاع اللقب وسيقاتلون حتى النهاية".

وأما عن تألق زلاتان إبراهيموفيتش:"لاعب مميز ويتمتع بثقة كبيرة في نفسه، ميلان تعاقد معه لأنه سيكون مفيدًا للاعبين الشباب، إنه نموذج للإلهام بالنسبة لهم".

تألق رونالدو مع يوفنتوس:"يجيد الجمع بين العمل الجاد والشغف تجاه كرة القدم لذلك يحقق نتائج غير متوقعه، إنه ليس الأفضل في العالم لكنه تدرب كثيرًا ليصبح الأفضل، أنا معجب به لأنه ظل متواضعًا وكسب كل ما حققه الآن".

مستوى روميلو لوكاكو مع إنتر:"إنه يثبت مدى قوته ولم يحصل دائمًا على التقدير الذي يستحقه، قصته مشابهة لقصتي".

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رونالدو بعد قيادة يوفنتوس للسوبر: قادمون للسكوديتو

وفي نهاية حديثه كشف نجم ميلان عن تشجيعه ليوفنتوس في مرحلة الطفولة قبل اللعب للروسونيري مؤكدًا أنه ما زال يشجع السيدة العجوز حتى الآن، حيث يعتبر البيانكونيري الفريق الأوفر حظًا للفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم.