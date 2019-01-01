وولفرهامبتون ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ولفرهامبتون 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / اريك جارسيا / أنخيلينيو / إيلكاي جوندوجان / فيليب فودين / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / اوليكساندر زينتشينكو

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فيرناندينيو / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي / كيفين دي بروينه / رودريجو سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

البدلاء / بيدرو نيتو / جون رادي / ريان بينيت / ماكس كيلمان / خيسوس فاييخو / روبن فيناجري / باتريك كوتروني

ولفرهامبتون: يبدأ المدرب نونو سانتو بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من روي باتريسيو / لياندر ديندونكر / كونور كوادي / غانم سايس / مات دوهيرتي / جواو موتينيو / روبن نيفيس / جوني كاسترو / أداما تراوري / راؤول خيمينيز / ديجو جوتا

تشكيل الفريقين:

في المقابل انتهت مباراة وولفرهامبتون ونورويتش سيتي بفوز الذئاب على الكناري بهدفين لهدف ليستعيد نغمة الانتصارات مجددًا بعد السقوط في الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الثواني الأخيرة ليستعيد ترتيبه السادس مؤقتًا.

تمكن مانشستر سيتي من تقليص الفارق مع ليستر سيتي بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سعيًا لمواصلة الضغط على ليفربول في ما تبقى من الموسم على غرار ما حدث في السنوات القليلة الأخيرة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./