ووكر: الجلوس على مقاعد البدلاء صعب، لكني تعلمت الدرس

الظهير الأيمن عاد ليُشارك أساسيًا مع السيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الجلوس على مقاعد البدلاء بالأمر الصعب، موضحًا أنه تقبل الأمر وتعلم الدرس جيدًا.

ولم يلعب ووكر أساسيًا في المباريات الثلاثة الأخيرة للسيتي، لكن المدرب بيب جوارديولا عاد ومنحه فرصة بدء مباراة ولفرهامبتون مساء أمس، والتي انتهت بانتصار الفريق بثلاثية نظيفة، وهي المرة الأولى التي يتفادى بها تلقي أهداف منذ نوفمبر الماضي.

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مدافع توتنهام السابق أكد صعوبة الجلوس على مقاعد البدلاء، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه تعلم الدرس جيدًا، مضيفًا "الجلوس على مقاعد البدلاء في مباريات البريميرليج كان محبطًا، لكنه في نفس الوقت كان فرصة لإعادة تقييم الأمور وإلقاء نظرة على الوضع من مقاعد البدلاء. أنت على الأرجح تتعلم أكثر على مقاعد البدلاء، لقد تقبلت الأمر وعلي مواصلة العمل".

أضاف حول تحسن نتائج السيتي مؤخرًا "لا أعتقد أن شيئًا قد تغير، لكننا أكثر حظًا الآن. مازلنا ننافس على أربع جبهات ولكن علينا تقليص الفجوة مع ليفربول والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

وأحرز جابرييل خيسوس هدفين للسيتي ضد الذئاب، وقد لعب المباراة منذ البداية فيما تواجد سيرخيو أجويرو على مقاعد البدلاء، وقال المهاجم البرازيلي عقب المباراة "أعرف أن أجويرو لاعب مذهل ويساعدني كثيرًا، وأي منا يلعب يُحاول مساعدة الفريق".

أضاف صاحب الـ7 أهداف خلال المباريات الثلاثة الأخيرة للسيتيزن "ألعب بشكل أفضل. إحراز الأهداف مهم لي لأنني مهاجم وبحاجة لتسجيل الأهداف".