وما مصير نونو سانتو عنك ببعيد .. احذر يا يايسله طريقتك قد تؤدي لنهايتك!

المدرب الألماني يسير على خُطى نظيره البرتغالي المقال!

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تعثر جديد وقع فيه النادي الأهلي، رفقة مدربه الألماني ماتياس يايسله، عندما واجه فريق الشباب، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك بانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

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ويبدو أن المدرب يايسله يسير بخطى ثابتة نحو اتخاذ إدارة الأهلي قرارًا بإقالته، لأنه يمتلك لاعبين يستطيعون أن يتصدرون دوري روشن، أو المنافسة على الصدارة على أقل تقدير.

وتعادل الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي، بعد التعادل الجولة الماضية أمام ضمك بهدفين لمثلهما، ليواصل الراقي نتائجه وعروضه غير المقنعة مؤخرًا.

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كم من الوقت ستحتاج يا يايسله؟

مر 4 أشهر كاملة على تولي يايسله مهمة تدريب النادي الأهلي، وذلك لقيادته بعد عودته إلى دوري روشن السعودي، ويبدو أنه مازال يحتاج للوقت من أجل معرفة كيفية إجراء تغييرات!

ماتياس مازال يُعاني في مشكلة التغييرات، بأنه يتمسك بتغيير النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين في الدقيقة 60 خلال كل مباراة، على الرغم من أنه يعد دائمًا من أخطر لاعبي الراقي.

بالإضافة إلى إبعاده هيثم عسيري اللاعب الواعد الذي يشهد الجميع على إمكانياته، وعندما أشركه كان لدقائق معدودة أمام الشباب.

تغييرات يايسله لا تُساعد الأهلي على التطور سواء هجوميًا أو دفاعيًا، ولذلك لابد من أن يراجع حسابته جيدًا، وأن يضع سيناريوهات لسير المباريات.

مصير سانتو ليس ببعيد!

تغييرات يايسله تُذكر الجميع جيدًا بما كان يقوم به المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للاتحاد، الذي كان يُعاند الجميع في خياراته وتغييراته.

سانتو كان يتعمد في كل مباراة أن يقوم بتغيير الأظهرة التي يمتلكها، ويايسله الآن يسير على خطاه بشكل ثابت!

استمرار يايسله على هذا المنوال، سيُعجل من نهايته مع الأهلي، والإقالة ستكون في انتظاره لا محالة.

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