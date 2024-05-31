وليد الفراج يكشف "كيف أنقذ الأهلي الدوري السعودي" .. ويطالب بدعم خاص له

رسالة وليد الفراج..

طالب الإعلامي وليد الفراج، بمنح النادي الأهلي السعودي، "دعمًا خاصًا" من المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد؛ استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

الأهلي عاد بين الكبار مجددًا؛ بعد هبوطه التاريخي، ولعبه لأول مرة في مسابقة "دوري يلو"، وذلك في موسم 2022-2023.

وبعد العودة بين الكبار.. أنهى الراقي موسم 2023-2024، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع احتلال صدارة الأكثر حضورًا جماهيريًا في المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبناء على ذلك.. طلب الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، من لجنة الاستقطاب، زيادة تمويل النادي الأهلي، وجلب نجوم عالميين له.

وقال الإعلامي الرياضي: "لو كنت مسؤولًا عن مصادر تمويل ودعم أندية دوري روشن، لنظرت بشكل خاص للمدرج الأول هذا العام.. هذا المدرج الذي أنقذ الموسم (جماهيريًا)".

وأضاف: "من الذكاء الاستراتيجي، تنمية حماس هذا المدرج، لاستمرارهم وتصاعدهم في الموسم الجديد؛ وذلك عبر زيادة التمويل والاستقطاب".

واختتم وليد الفراج، تغريدته التي تغنى خلالها بجماهير النادي الأهلي؛ بالقول: "كانت مدرجات روشن 2024؛ خضراء بشكلٍ واضح".