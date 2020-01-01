وليد الفراج يتوقع مستقبل الدوري السعودي للمحترفين

القرار سيظهر بشكل واضح مطلع أبريل المُقبل سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو أي مقترح آخر

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن مستقبل المسابقات حول العالم مازالت غامضة حتى الآن ولا توجد أي معالم مؤكده حول موعد عودة هذه البطولات.

وخلال برنامجه "الدوري مع وليد" أكد أن عودة الجماهير خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات ستكون صعبة جدًا، ولن يكون ذلك قبل الربع الرابع في العالم الحالي أو الربع الأول من عام 2021.

وحول مصير البطولات المحلية، أكد أن القرار سيظهر بشكل واضح مطلع أبريل المُقبل سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو أي مقترح آخر.

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كما أكد الفراج في برنامجه "الدوري مع وليد" صعوبة إلغاء الموسم الحالي 2019\2020، وذلك حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعي البرنامج حول مصير النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء التأجيل أو الإلغاء.

وقال الفراج في تصريحه : "سيتم تأجيل البطولة، وأكد إنه لا يوجد جدل الآن ففكرة الإلغاء غير واردة، وكل الحديث عن بطل الدور الأول أو بطل الشتاء غير منطقي الآن".

وأنهى الفراج ليؤكد أن الأمر الآن غامض سواء لعب الجولات الـ 8 المتبقية بالدوري السعودي فهل ستُلعب خلال رمضان أو بعد رمضان هذا سيكون بحسب الظروف.