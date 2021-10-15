وليد الفراج محذرًا النصر: لو حدث هذا أمام الوحدة ستتعقد الأمور

الفريق السعودي يُواجه نظيره الإماراتي مساء غدٍ في دوري أبطال آسيا

لم يبق سوى أقل من 24 ساعة على انطلاق صافرة الحكم الصيني ماي مانينج لتعلن بدء مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الإعلامي السعودي البارز وليد الفراج وجه رسالة حملت تحذيرًا واضحًا للنصر من نقطة في المباراة قد تُعقد الأمور وتزيد الضغط على اللاعبين.

ماذا قال وليد الفراج في رسالته التحذيرية للنصر؟

الفراج وخلال برنامجه "أكشن مع وليد" طُلب منه بواسطة أحد المشجعين الحديث عن أسلوب اللعب الأفضل للنصر لمواجهة الفريق الإماراتي، إلا أنه رفض ذلك بحجة وجود ضيوفه القادرين على الحديث عن تلك الأمور أفضل.

وتابع بتحذير النصر من قبول هدف مبكر من الوحدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيخدم كثيرًا أسلوب لعب المدرب هينك تين كات وسيزيد من الضغط على لاعبي العالمي.

إذ قال "أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية في المباراة هي ألا يتلقى النصر هدف من الوحدة، خاصة أن يكون المنافس هو المبادر بالتسجيل لأن ذلك سيزيد الضغط كثيرًا، لكن لو حدث العكس ونجح النصر في التسجيل مبكرًا ستكون فرصة ذهبية لتغيير أسلوب لعب تين كات".

"باعتقادي أن المدرب الهولندي سيُحاول الذهاب في المباراة لتُحسم في الأشواط الإضافية وتحديدًا ركلات الجزاء الترجيحية، أعتقد أنه سيلعب على تلك النقطة".

ماذا قال تين كات عن مواجهة النصر؟

المدرب الذي عمل مع نادي الاتحاد السعودي سابقًا أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أنه يعرف جيدًا نقاط قوة وضعف النصر.

إذ قال "أعرف النصر جيدًا، أدرك أنه يمتلك خصائص ممتازة من الناحية البدنية والتكتيكية والفنية، وأعلم نقاط ضعفه وقوته خاصة الكرات الثابتة".

"نحترم النصر لكننا لا نخافه أبدًا، وجود الجماهير بكامل سعة الملعب شيء مختلف عما نعيشه مؤخرًا، وهو بالطبع سيكون في صالح صاحب الملعب".