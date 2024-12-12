وليد الفراج يتعرض لسؤال محرج بسبب كأس العالم 2034 .. ويؤكد: طلبت التعويض من ولي العهد!

ماذا طلب وليد الفراج لسمو ولي العهد؟

تعرض الإعلامي الرياضي وليد الفراج، لموقف محرج، على خلفية احتفاله بفوز ملف السعودية باستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد إعلان الاتحاد الدولي (فيفا)، خلال الكونجرس الاستثنائي الذي أقيم في مدينة زيوريخ.

وتلقى الفراج، خلال حلقته الاحتفالية باستضافة المونديال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، سؤالًا من أحد المتابعين، قائلًا "كم سيكون عمرك في كأس العالم 2034؟"، لتظهر علامات الحرج على الفراج الذي رفض الإفصاح عن الإجابة، متسائلًا "لماذا هذه الأسئلة الحساسة؟"، فيما قرر الإعلامي تحويل الدفة إلى المحلل الرياضي عبد العظيم راغب، الذي وصفه بفكاهة، بأنه أكبر الحضور سنًا في الحلقة.

وفي هذا السياق، قال الفراج "خلال عام 2017 أو 2018، تشرفت مع مجموعة محدودة من الإعلاميين بالالتقاء بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وكان عندي تعليق، وقلت له إننا في أعمارنا (مغبونين)، ونريد امتيازات تعويضية، لأن الجيل الشاب يحيون حياة أخرى وجودة حياة جميلة، ونحن (راح علينا عمرنا)، مع عبد الله فلاته ومحمد الشيخ، أقروا لنا خصومات أو شيئًا آخر، الدولة أقرت نظام كبار السن مؤخرًا، فهذا نعتبره تعويضًا لما فاتنا، هذا حظ أبناءنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من ناحية أخرى، تلقى الفراج سؤالًا آخر بشأن ملف الاحتراف الخارجي للاعب السعودي، باعتباره من أهم الأفكار المطروحة لجعل منتخب قوي للمشاركة في مونديال 2034، ليعلق الناقد عبد الله فلاته، قائلًا "بالتأكيد، رأينا الآن مروان الصحفي وفيصل الغامدي وسعود عبد الحميد، باعتبارهم نواة لنجاح اللاعب السعودي، وأتمنى أن نستمر في هذا النهج".

وكشف الاتحاد الدولي، عن فوز ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا، بتنظيم كأس العالم 2030، فيما فازت السعودية بحق استضافة مونديال 2034، حيث ستكون النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا في بلد واحد.