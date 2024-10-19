"شكله طار" .. وليد الفراج يحسم الجدل بشأن رحيل مانشيني عن منتخب السعودية

الإيطالي عقد موقف الأخضر بالتصفيات

ألمح الإعلامي وليد الفراج، إلى اقتراب رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني، الدير الفني للمنتخب السعودي عن منصبه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعاني المنتخب السعودي على مستوى النتائج مؤخرًا، حيث أحبط الجماهير في أول 4 مباريات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بانتصار وحيد على الصين وتعادلين مع إندونيسيا وخسارة أمام اليابان.

وأثناء استعراضه لآراء الجماهير في برنامجه "أكشن مع وليد"، تلقى وليد الفراج سؤالًا حول فشل مهاجمي المنتخب السعودي في التسجيل بالمباريات الدولية، رغم نجاحهم في ذلك الأمر مع الفرق المختلفة في مباريات دوري روشن.

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وبرر الفراج ذلك بأن المهاجمين الدوليين، مثل سالم الدوسري وفراس البريكان يتلقون المساندة من زملائهم المحترفين في فرقهم، لذلك يستطيعون إحداث الفارق، بينما الوضع يختلف في المنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن مانشيني لم يكن يتابع المباريات المحلية.

وقال الفراج: "الأمور انتهت مع مانشيني.. شكله طار (رحل من منصبه)، الآن يتحدث مع المسؤولين عن الأمور المالية تمهيدًا لإعلان رحيله عن قيادة المنتخب السعودي".

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال برصيد 5 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن أستراليا الوصيف و5 نقاط عن الصين المتصدر.