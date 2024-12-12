قد لا تبدأ في 2034 .. وليد الفراج يكشف عن الموعد "المتوقع" لإقامة كأس العالم في السعودية

السعودية تفوز رسميًا بحق استضافة كأس العالم 2034..

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن الموعد المتوقع لإقامة نهائيات كأس العالم 2034، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إسناد مهمة تنظيمها إلى المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي.

وعاشت الجماهير السعودية أفراحًا كبيرة، منذ الساعات الماضية، بعد إعلان الاتحاد الدولي، خلال اجتماع الكونجرس الاستثنائي، عن فوز المملكة بحق تنظيم مونديال 2034 رسميًا، بالتزكية، فيما تقرر تنظيم كأس العالم 2030 في دول المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وتلقى الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، سؤالًا من أحد المتابعين، بشأن موعد إقامة كأس العالم 2034، ليرد قائلًا "أعتقد أنها ستكون في شهر يناير، ستقام البطولة في الشتاء، لن تكون في الصيف، وقد تقام في نهاية عام 2033 وبداية 2034".

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وكانت نسخة كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر، هي الأولى من نوعها التي لم تقم في فصل الصيف، حيث أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، والتي شهدت تتويج منتخب الأرجنتين باللقب، للمرة الثالثة في تاريخه.

وبعد إعلان الاتحاد الدولي، فإن السعودية ستكون - رسميًا - أولى دولة تنظم بمفردها بطولة كأس عالم، تضم 48 منتخبًا، علمًا بأنه تقرر زيادة عدد المنتخبات، بدءًا من نسخة 2026، إلا أن المونديال سيقام في ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقرر سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إنشاء الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، حيث سيكون هو رئيس الهيئة، علمًا بأن الملف السعودي حصل على أعلى تقييم في تاريخ الملفات المرشحة لاستضافة المونديال، بتقييم 419.8 من 500.