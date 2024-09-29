"ساذج يتفه الأمور" .. إعلامي سعودي يهاجم وليد الفراج بعد دفاعه عن تصرفات الجماهير المصرية في السوبر

"ليست من حلال أبوك" .. هكذا قال الفراج، ولذا تم الهجوم عليه!

وقوف الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج في صف جماهير الأهلي والزمالك المصريين ضد انتقادات السعوديين، لم يعجب الكثيرين وهو ما عرضه للهجوم من فئات مختلفة.

قطبا الكرة المصرية كانا قد تواجها أول أمس الجمعة، ضمن كأس السوبر الإفريقي، على أرض استاد المملكة أرينا، في العاصمة السعودية "الرياض".

لكن الجمهور في المدرجات لجأ لكسر بعد المقاعد، في ظل الغضب من بعض أحداث المباراة، وهو التصرف الذي يلجأ له جمهور مختلف الفريق حول العالم، للتنفيس عضبه.

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وبينما اعترض بعض السعوديين، خرج الفراج مهاجمًا إياهم بقول: "ليست من حلال أبوك!"، مؤكدًا أنه تصرف معتاد في المباريات، وهذا التعليق هو ما لم يعجب الإعلامي صالح الطريقي تحديدًا، الذي انتقد كذلك مبالغة بعض السعوديين في انتقاد التصرفات المصرية..

الطريقي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الساذج يضخم الأمور كأن يقول (هل تكسير الكراسي ثقافة عند الجماهير؟)، فيما قلة كسروا 4 كراسي".

وأضاف متحدثًا عن الفراج: "الساذج أيضًا يتفه الأمور، فيصرخ لمنع النقد (كأس الكراسي من حلال أبوك)، أي لا دخل لك، المرافق العامة ملك عام للجميع، ومن واجب الوطن عليك حمايتها والحفاظ عليها، لتبقى للأجيال".

يذكر أن السوبر القاري حسمه الفارق الأبيض لصالحه بفضل ركلات الترجيح، إذ انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1).