وليد أزارو يجتاز الفحص الطبي بنادي الاتفاق

شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين إدارة الأهلي والاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي اجتياز اللاعب المغربي وليد أزارو للكشف الطبي، لينضم رسميًا للفريق على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي المصري خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الحساب الرسمي لنادي الاتفاق غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " إدارة نادي #الاتفاق تنهي إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري"

وكان نادي الاتفاق السعودي قد أعلن تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ووافق النادي الأهلي المصري على إعارة اللاعب المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الاتفاق السعودي مقابل 200 ألف دولار، لمدة 6 أشهر.

وتوترت العلاقة بين أزارو ورينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما بدر من اللاعب على خلفية استبعاده من قائمة الفريق في مباراة طنطا وتم تغريمه ماليًا بعقوبة مغلظة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين إدارة الأهلي والاتفاق السعودي واللاعب على كيفية توقيع عقدًا مرضيًا لجميع الأطراف.

في الإطار نفسه، أكدت التقارير إزالة البند الذي يسمح للنادي السعودي بإمكانية شراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة، حيث سيعود أزارو بعد نهاية فترة الإعارة إلى صفوف القلعة الحمراء واستكمال عقده الذي يتضمن عامًا آخر.

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يُذكر أن رحيل اللاعب المغربي للنادي السعودي يأتي تمهيدًا لقيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد للنادي الأهلي.