الاتفاق تم رسميًا .. فسخ عقد نجم الاتحاد أخيرًا!

الاتحاد يودع نجمًا جديدًا..

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توصل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مع مجلس الإدارة؛ لفسخ عقده والرحيل.

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الاتحاد يملك 10 محترفين أجانب في صفوفه - حاليًا -؛ حيث يجب عليه رفع اسمين منهم من القائمة المحلية، قبل نهاية الثامن من فبراير الجاري؛ حسب اللوائح والقوانين.

ووفقًا لصحيفة "جلوبو"، اتفق النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الاتحاد، مع مجلس إدارة النادي، على فسخ عقده بـ"التراضي"؛ بعد الخلافات التي شهدها اجتماع يوم الإثنين الماضي.

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الصحيفة البرازيلية نقلت عن دايزي رافائيل براندينو، وكيلة أعمال كورونادو، بأن العميد الاتحادي سيعلن عن فسخ العقد بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة.

وكشفت وكيلة النجم البرازيلي، عن أن وجهة اللاعب القادمة، ستكون في الدوري المحلي ببلاده؛ وسط اهتمام العديد من الأندية، على رأسها كورينثيانز.

إيجور كورونادو البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2021، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي؛ مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا 32 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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